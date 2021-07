Com intuito de viabilizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, prorrogou para o dia 30 de julho o prazo de pagamento do imposto.

Com isso, todos que efetuarem o pagamento dentro do prazo estabelecido pela gestão municipal terão desconto de 20%, poderão participar da campanha (IPTU Premiado 2021) e concorrerão a diversos prêmios.

Já o contribuinte que não efetuou o pagamento no vencimento original, deverá gerar um novo boleto no site da Prefeitura de Simão Dias (www.simaodias.se.gov.br), ou comparecer ao Setor de Tributos.