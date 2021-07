Foi prorrogada, até o próximo dia 16 de julho, a 1ª etapa da campanha de vacinação para erradicação da Febre Aftosa, em Sergipe. Essa é a segunda vez que o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa prorroga a campanha, que seria encerrada no mês de maio. As vacinas encontram-se disponíveis em lojas de revendas no estado.

O Ministério prorrogou novamente o prazo final de vacinação dos rebanhos em razão de anterior desabastecimento de vacinas em lojas de revendas no estado. A prorrogação foi solicitada pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – Emdagro ao Mapa, através de documento que cita o prejuízo da falta de vacinas para os criadores.

Com o reabastecimento das vacinas nas lojas, a prorrogação do prazo para imunização dos rebanhos até o dia 16 de julho visa cumprir o desenvolvimento do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA 2017-2026), em Sergipe.

“Com a nova prorrogação do prazo de vacinação, também fica prorrogado o prazo final para a Declaração de Vacinação, neste caso até 16 de agosto, ou seja, até um mês depois do encerramento da campanha de imunização dos rebanhos”, explicou a Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emagro, Aparecida Andrade.

Em caso de dúvidas, os criadores podem procurar o escritório mais próximo da Emdagro ou ligar para 3234-2624.