Na última quarta-feira, 7 de julho, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, esteve no povoado Colônia 13 para a entrega de uma frota de veículos que servirão exclusivamente à região do povoado Colônia Treze.

Na oportunidade foram entregues, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, duas ambulâncias, que reforçarão o atendimento de urgência para todos os cidadãos.

Já através da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, a comunidade passará a contar com: uma patrol, uma pá carregadeira e uma caçamba, que irão melhorar e ampliar os serviços de revitalização das vias e estradas vicinais, principalmente em períodos de chuva como este, dentre outros serviços.

“Muito feliz com este ato, que representa apenas uma parte do nosso compromisso, que é o de trazer mais investimentos para os cidadãos e cidadãs da Colônia 13 e toda região, que é composta por 14 comunidades, que serão beneficiadas diretamente com essa frota. São cinco veículos que vão melhorar o atendimento de saúde e as necessidade estruturais das diversos lugares que compõe essa região”, ressaltou a gestora.

Além da chefe do Executivo, a solenidade contou com as presenças do vice-prefeito Fábio Frank, da secretária de Saúde, Polyana Ribeiro; secretários: Igor Almeida (Obras) Magson Almeida (Educação) Marcos França (Ordem Publica) e dos vereadores Gordinho de Jorge, Vilanio, Gilberto da Farinha, Carlos do Gás, Dwitht, Rubinho do Tanque e Valmir de Carminho.