Na última quarta-feira, 07 de julho, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, reinaugurou a UMEI Anatólio Garcia Moreno Sobrinho, localizada no Bairro Jardim Campo Novo. Ela foi revitalizada através do Programa Renova Escola, que já reformou mais de 50% das unidades municipais de ensino.

1 de 5

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a creche do Jardim Campo Novo atende mais de 50 crianças e passou mais de 17 anos para que fosse revitalizada. Por isso, nela foram realizados os serviços de pintura geral, revisão elétrica e hidráulica, retelhamento, melhorias nas salas, banheiros, entre outros.

“Com o Projeto “Renova Escola” já beneficiamos 39 unidades, das 76 instituições de ensino municipais, com reformas e significativas. Ressaltando que as revitalizações não param por aqui. Logo, logo, junto à Prefeita Hilda Ribeiro e à comunidade escolar, reinauguraremos mais escolas”, informou o secretário de Educação, professor Magson Almeida.

Já a prefeita Hilda Ribeiro destacou que a unidade de Educação Infantil do Bairro Jardim Campo Novo não recebia nenhum tipo de melhoria há quase duas décadas. “Então entramos em ação e conseguimos dar uma nova cara para a creche, que vai receber os nossos pequenos, assim que as aulas presenciais voltarem. Investir na educação e no ambiente escolar contribui ativamente com o futuro da nossa cidade”, concluiu a gestora.