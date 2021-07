Na última terça-feira, 6 de julho, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Coordenação de Sinalização de Trânsito da Semop/DTTU, realizou a revisão e manutenção em vários semáforos da cidade.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, que cedeu um caminhão ´munck´ para agilizar o serviço.

De acordo com os técnicos, devido a ação das águas pluviais, mais recorrentes no inverno, estes equipamentos acabam sofrendo danos elétricos, como: queima de fusíveis e oxidação das placas de circuitos, comprometendo seu funcionamento e causando transtornos à fluidez do trânsito.

A semop pede desculpas pelos possíveis transtorno até a resolução do problema. Devido à complexidade desses equipamentos, este tipo de serviço é realizado por mão de obra especializada, sendo necessário o deslocamento de um profissional da capital sergipana, exclusivamente para este fim e que depende de um cronograma para poder atender a necessidade do município.

Sinal falhou? Comunique-nos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública pede aos condutores de veículos que, ao perceber a falha em um equipamento semafórico, ligue para o número (79) 3631-3439.

Colabore, afinal, “No Trânsito, sua Responsabilidade salva vidas”.