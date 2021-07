O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou a convenção nacional do Patriota que afastou da presidência da sigla Adilson Barroso, oficializando no comando da legenda o vice-presidente Ovasco Resende.

No dia 24 de junho, o partido decidiu, por maioria, afastar por 90 dias o presidenteAdilson Barroso do comando da sigla por ter negociado “individualmente” a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido e precisa se filiar a algum para disputar a eleição do ano que vem.