A partir deste sábado (10), estão autorizados a ocorrer, em Sergipe, eventos com até 200 pessoas em ambientes fechados e com 300 em ambientes abertos. A liberação foi anunciada pelo governo estadual no dia 1º de julho. O motivo foi a queda de óbitos, transmissão e internações, além do avanço da vacinação contra a Covid-19.

Os eventos estavam suspensos no estado deste março, em virtude do aumento de casos e mortes por causa do novo coronavírus.

Podem ocorrer os eventos técnicos, científicos, esportivos corporativos, condominiais, comerciais, culturais, sociais e similares, a exemplo de seminários, congressos, reuniões empresariais, assembleias, feiras comerciais, exposições, feiras de artesanato, casamentos, formaturas, aniversários e similares. Shows, micaretas e similares não estão liberados.

O toque de recolher, das 22h às 5h, está mantido de quinta-feira até sábado.

O que foi autorizado no último decreto

03/07: permitida a abertura de bares e restaurantes e serviços não essenciais aos finais de semana, com 50% da capacidade;

03/07: liberado o acesso a praias e parques;

10/07: liberados eventos fechados com 200 pessoas e abertos com 300;

21/07: retorno das aulas presenciais da rede privada, e do ensino superior para todos os períodos letivos;

17/08: retorno das aulas presenciais da rede pública.