A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta sexta-feira (9) a presença do velocista piauiense João Henrique Falcão na Olimpíada de Tóquio Japão). Ele herdou a vaga no revezamento 4 x 400m misto do atleta Lucas Carvalho que escolheu disputar apenas os 400m. Os demais classificados para o revezamento 4 x 400m misto são Geisa Coutinho, Tabata Vitorino, Tiffani Marinho, Anderson Henriques e Pedro Burmann.

Com a confirmação de João Henrique, de 22 anos, a delegação de atletismo conta agora com 54 atletas – sendo 20 mulheres e 34 homens -, o maior número de competidores entre as 311 vagas garantidas pelo país em Tóquio 2020.

A prova revezamento 4 x 400m misto será disputada pela primeira vez em Olimpíadas. No início de junho, João Henrique faturou a medalha de ouro no revezamento masculino 4 x 400m no Campeonato Sul-Americano, em Guaiaquil (Equador), junto com Bruno Lins, Lucas Carvalho e Pedro Burmann.

As disputas do atletismo ocorrem entre 29 de julho e 8 de agosto no estádio Olímpico de Tóquio e no Sapporo Odori Park, na cidade de Sapporo, a 800 quilômetros da capital japonesa.