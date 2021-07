Na última quarta-feira, 7, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma ação de castração de animais no Centro de Controle de Zoonoses. Em dias específicos durante a semana, diversos pets (cães e gatos) passam pelo mutirão para esterilização.

A castração dos pets está no topo da lista de prioridades ao se pensar em começar a cuidar de um bichinho. Muita gente ainda não percebe a importância dessa cirurgia no início da vida do animal, que previne uma série de doenças. Além disso, traz benefícios tanto aos machos como às fêmeas, para gatos e cachorros.

Um dos maiores benefícios, é claro, é o controle de natalidade. A castração impede procriação indesejada e não planejada, diminuindo assim a possibilidade de animais de rua em estado de abandono.

Para a realização do cadastro é necessário que o interessado compareça até a unidade e esteja munido de cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do Bolsa Família, número do NIS, ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).