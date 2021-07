O Ministério Público de Sergipe comunica, com profundo pesar, o falecimento do Promotor de Justiça Emerson Oliveira Andrade, titular da Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco, vítima da COVID-19.

A instituição se solidariza com sua família e amigos.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Nota de Pesar