Foi sob aplausos da população que os bombeiros resgataram um homem de um poço artesiano com 18 metros de profundidade. O resgate aconteceu nesta segunda-feira (12), no município de São Cristóvão. O homem foi retirado do poço apenas com escoriações e conduzido pelo Samu para o hospital.

“Quando ele caiu, meu pai pediu ajuda aos vizinhos, que trouxeram uma corda e ele ficou segurando nela. Se não fossem os bombeiros, não conseguiríamos tirar, salvar a vida dele. A sensação é de alívio”, afirmou o irmão da vítima, Asidézio dos Santos Moraes.

Segundo o sargento Bruno Moraes, quando a guarnição chegou ao local, verificou que a vítima estava consciente e orientada. “Ele estava segurando a corda e verbalizando, então montamos o sistema de poço para o resgate”, apontou o bombeiro.

O aluno do Curso de Formação de Sargento (CFS) Marcelo Alcântara foi quem fez a descida no poço. “Felizmente a vítima estava tranquila, até me ajudou na clipagem, porque era um ambiente muito estreito. A sensação é de dever cumprido, de resgatar mais uma vítima. A felicidade de ajudar o próximo é a maior gratificação do bombeiro”, contou o militar.