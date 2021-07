A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, 12, a vacinação da população de todas as idades contra a Influenza. A vacina faz parte da Programa Nacional de Imunização e previne contra a gripe.

A vacinação está ocorrendo nos seguintes pontos: Unidade Básica de Saúde Leandro Maciel (Posto do Leite); Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila; Unidade de Saúde da Família Davi Marcos de Lima – Conjunto Albano Franco; Unidade Básica de Saúde Padre Almeida – Colônia Treze; Unidade Básica de Saúde do Povoado Brasília e Unidade Básica de Saúde do Povoado Jenipapo e demais pontos de apoio a saúde. O horário de funcionamento é durante o expediente da unidade. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade original, cartão do SUS e cartão de vacina.

Influenza e Covid-19

A Prefeitura alerta que pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 devem aguardar um intervalo de 14 dias, para então receber o imunizante contra a Influenza.