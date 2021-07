Graças a atuação do deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), que destinou R$ 5 milhões para Lagarto, na última terça-feira, 13 de julho, a Prefeitura Municipal lançou o Programa Calçar Mais. A iniciativa tem o objetivo de, em 12 meses, pavimentar com paralelepípedo e piso intertravado diversas ruas do município.

Durante o lançamento, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade-SE), assinou a ordem de serviço para pavimentar a Rua de Tide (Indústria Radiante), situada no bairro Cidade Nova. Na oportunidade, ela destacou que o programa de pavimentação compõe seu Plano de Gestão.

“O “Calçar Mais” vem para mudar para sempre a cara de várias comunidades que ficaram na promessa e foram esquecidas por gestões anteriores. Mas graças ao deputado Gustinho Ribeiro, vamos dar início a realizações dos sonhos de milhares de famílias lagartenses”, discursou a gestora.

Já o deputado Gustinho Ribeiro comemorou o lançamento do programa e garantiu que enviará mais recursos para o município. “Esse será o maior projeto de calçamento da história de Lagarto, diversas ruas serão calçadas com paralelepípedo e piso intertravado, beneficiando milhares de pessoas no município, levando conforto e melhor mobilidade, além de promover a geração de emprego e renda”, comentou.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito, Fábio Frank; diversos secretários municipais e os vereadores: Amilton Fontes, (Presidente do Legislativo), Rubinho do Tanque, Belizário da Saúde, Gilberto da Farinha, Martha da Dengue, Gordinho de Jorge, Sandro do Boieiro, Carlos do Gás, Vilânio do Treze, Valmir de Carminho e Dwitht do Assentamento.