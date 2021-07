Viajar dentro de Sergipe ficou mais caro. É que, na última terça-feira, 13, p Conselho Estadual de Transportes aprovou e publicou no Diário Oficial do Estado o reajuste de 10,6% sobre o valor da tarifa cobrada pelas quatro empresas que operam o do transporte intermunicipal: Coopertalse, Coopetaju, Vianorte e Rotasul.

Segundo o Conselho Estadual de Transportes, o reajuste ocorreu por conta das dificuldades das operadoras em atuar no sistema, das reivindicações da sociedade quanto à melhoria da prestação do serviço e das condições dos veículos, além da ausência de aumento da tarifa desde o ano de 2019 e da necessidade de tornar o sistema viável economicamente e de qualidade.

Com a medida, a tarifa de uma viagem de Lagarto para Aracaju passou de R$ 14,80 para R$ 16,28, e de Lagarto para Itabaiana de R$ 8,90 para R$ 9,79. Já de Lagarto para Simão Dias ou Riachão do Dantas, o preço da tarifa saiu de R$ 5,10 para R$ 5,61. Para conferir os novos valores, clique aqui.