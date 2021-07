Nesta quarta-feira, 14, os agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto iniciaram a distribuição de guloseimas para as crianças e cestas básicas junto a algumas famílias carentes que residem nas zonas rural e urbana do município.

Agentes iniciaram a distribuição nas 11 Casas

De acordo com o Diretor da DTTU, Ricleverton Fonseca, a ideia é distribuir, ao longo deste mês, 145 cestas básicas. Hoje foi a vez das 11 Casas, mas também serão contempladas famílias carentes que residem no bairro Ademar de Carvalho, nos povoados Pururuca, Morcego e Itaperinha; além da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lagarto.

Ele ainda destacou que a iniciativa foi desenvolvida pelos próprios agentes da DTTU, que buscaram amigos da CPTran de Aracaju e comerciantes locais para conseguirem os donativos para as cestas.

“Essa é uma ação que foi idealizada e desenvolvida pelos próprios agentes em comemoração aos 15 anos da nossa instituição. Então eles foram atrás de parceiros e cadastraram as famílias que receberão as cestas. Sendo assim, a cada semana estaremos realizando essas doações”, completou.

