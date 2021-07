Um jovem trans de 27 anos, identificado como Luan, foi cruelmente agredido dentro de casa pelo padrasto, no município de Nossa Senhora do Socorro.O agressor foi preso em flagrante.

As agressões foram praticadas no último dia 3. Era sábado à noite, quando o padrasto mais uma vez voltou a ofender e agredir verbalmente Luan. Neste dia, agressões físicas também foram praticadas.

O jovem foi hospitalizado e logo depois liberado. Ele disse que hoje sente muito medo de sair de casa.

Em entrevista ao Fan F1, Luan contou que sempre foi muito agredido e que sempre sofreu muita agressão dentro de casa, pelo padrasto e por seus familiares.

“Ele me ameaçava de todas as formas. Me espiava tomar banho, mas ninguém me ouvia quando eu falava. Sempre fui considerada a mais ‘errada’ da família, por ser trans e por não ser da igreja como todos da minha casa supostamente são. O fato de ser homem trans pesava muito no clima dentro de casa. Perdi as contas de quantas vezes tive que sair de casa. Morei de favor, passei fome, frio, medo, tantas coisas ruins já me aconteceram, que eu passaria horas contando”, disse Luan.

Esta semana, o jovem usou a conta dele no Instagram para pedir ajuda. Luan disse que não tem condições financeiras para comprar medicamentos e fazer exames no momento.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil em Nossa Senhora do Socorro.