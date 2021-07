Na tarde desta terça-feira, 13, a Prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro, reuniu-se no Gabinete do Executivo com a Delegada Regional de Lagarto, Michele Araujo e a Delegada da Mulher, Marcela Souza.

O objetivo foi de discutir e fortalecer as Políticas Públicas de proteção à mulher vítima de violência. No encontro, foram apresentadas e tratadas diversas ações que vêm sendo efetuados nos últimos meses para garantia destes direitos.

Também foram explicitados os fundamentos conceituais para a prevenção, combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, assim como para a assistência às mulheres em situação de violência; conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que diz respeito à atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e construção da autonomia das mulheres.

Mas sobretudo, o acesso aos seus direitos, a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

“Esse encontro faz parte de todo o trabalho que é realizado em prol do fortalecimento das Políticas Públicas de atenção à mulher vítima de violência. Em que tivemos a oportunidade de apresentar às Delegadas o que já foi feito e discutir futuras ações, estratégias, recursos, parcerias, responsabilidades e fluxos necessários para manutenção destes direitos no nosso município. E ademais, serviços e projetos que deverão compor as Políticas” explicou Hilda Ribeiro.

Precisa de ajuda?

O Município oferece um espaço de acolhimento e atendimento psicológico, social, de orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, localizada na Rua Mizael Vieira, 291, Centro. Horário de funcionamento: Segundas às Sextas-feiras das 7h às 13h.