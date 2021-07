Durante a tarde da última terça-feira, 13, policiais do Departamento de Narcóticos em Lagarto e do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam em flagrante dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas, no município lagartense.

O primeiro a ser preso, no início da tarde, foi Reginaldo Joaquim dos Santos, também conhecido como “Regi” ou “Pirata”, 57 anos, detido pela Polícia Civil (PC). Já o segundo, Lailson Correia dos Santos, de vulgo “Lalas”, 20 anos, foi preso no final da tarde pela PC e pelo 7º BPM. De acordo com os delegados Allison Lial, Jéssica Garcia e Felipe Andrade, “Regi” e “Lalas” já eram investigados há vários meses.

Reginaldo é suspeito de comercializar crack na região do Mercado Novo, em Lagarto. Ontem, ele foi preso em flagrante em posse de 21 pedras de substância semelhante ao crack. Já “Lalas”, era considerado um dos líderes do tráfico de drogas na comunidade Jardim Campo Novo, tendo sido representada a sua prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Juízo Criminal de Lagarto.

Reginaldo já havia sido preso outras vezes pelo mesmo delito, a exemplo de 2019. Na época, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, havendo a condenação em primeira instância e ocasionando na sua soltura em março do ano passado.

A dupla presa está à disposição da Justiça. Diante disso, a Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos podem ser sigilosamente encaminhadas através da ferramenta Disque-Denúncia, por meio do telefone 181.