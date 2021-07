Nesta terça-feira, 13, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Agricultura, assinou o Termo de Cooperação com o Sistema FAESE/ SENAI para a execução do curso de equinocultura ofertado pelo programa Senar Jovem.

Além deste curso, a Senar também proporcionará 8 cursos de curta duração, que garantem fortalecer a agricultura do município.

O programa Senar Jovem tem como principal objetivo qualificar a mão de obra dos jovens agricultores, filhos de trabalhadores rurais e pessoas interessadas em trabalharem no agro, formando profissionais habilitados nas principais áreas do setor agropecuário, possibilitando que atuem como empreendedores na sua propriedade ou na gestão das fazendas de terceiros.

Em Lagarto, 30 vagas foram ofertadas para o curso de capacitação profissional em Equinocultura, com a carga horária de 240 horas, no período de 6 meses e com o público alvo entre 16 e 30 anos.

O curso de Equinocultura é importante para o município que é referência e palco para grandes Vaquejadas no Estado.

Com a capacitação desses 30 alunos, o mercado de trabalho para esse seguimento ganha força em Lagarto.

Além disso, a Prefeita Hilda Ribeiro, juntamente com o presidente da Faese/Senar, Ivan Sobral e o superintendente Dênio Leite, discutiram sobre o Senar Saúde que realizará exames preventivos nos trabalhadores do campo. O Programa “Agrofraterno“ também entrou em pauta com a realização de distribuição de cestas básicas para famílias com vulnerabilidade social.

“Precisamos continuar andando de mãos dadas para o fortalecimento das nossas atividades, e essa parceria com o Senar é muito bem vinda para Lagarto e para uma das mais famosas atividades: a vaquejada. Com a profissionalização, esses jovens farão diferença para este mercado e nós vamos continuar investindo em tudo que faça a nossa cidade crescer” afirmou a Prefeita Hilda Ribeiro.