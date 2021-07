Com a nova delegacia, gradativamente, o registro de mais tipos penais serão disponibilizados à população de forma on-line, sem a necessidade de deslocamento para uma unidade policial.

Para ter acesso à nova Delegacia Virtual, o cidadão deverá ter cadastro no sistema do Governo Federal . Clique aqui para acessar.

A coordenadora das delegacias da capital, delegada Rosana Freitas, disse que o momento de pandemia também exigiu mudanças no formato da comunicação de ocorrências à Polícia Civil, com o fortalecimento da Delegacia Virtual. Mas, mesmo após a pandemia, o objetivo é continuar ofertando o registro on-line de boletins de ocorrência.

“Nosso objetivo é fazer com que fique cada vez mais fácil para o cidadão registrar a ocorrência criminosa de dentro da sua casa, de forma mais confortável. O momento da pandemia exige isso, mas a nossa intenção é de que esse serviço permaneça mesmo com a superação do quadro de pandemia”, concluiu.