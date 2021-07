No condado de Rhine-Sieg, ao sul de Colônia, a polícia ordenou a evacuação de vários vilarejos abaixo do reservatório Steinbachtal, em meio a temores de que a barragem também pudesse romper.

Inundações na Bélgica

Na Bélgica, chuvas constantes durante a noite pioraram as inundações no leste do país, onde uma pessoa morreu afogada e outra está desaparecida.

A segunda morte foi registrada no leste de Eupen, na fronteira com a Alemanha.

Algumas cidades viram o nível dos rios subir a patamares sem precedentes e as ruas se transformaram em rios.

Cerca de 10 casas desabaram em Pepinster, após o rio Vesdre inundar a cidade. Moradores foram evacuados de mais de mil casas.

As principais rodovias no sul e no leste do país ficaram alagadas, e o serviço ferroviário interrompeu todo o tráfego.

Em Liège, a principal cidade do leste da Bélgica, o rio Meuse pode transbordar no início da tarde e invadir o “coração” da cidade.

A polícia pediu aos cidadãos para tomarem medidas de precaução.