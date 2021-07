O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para cursos de qualificação e atualização profissional nas unidades de Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto. Os candidatos podem se inscrever no site do Senac Sergipe ou presencialmente na unidade escolhida para as aulas.

Na capital sergipana, os cursos disponíveis são de Aperfeiçoamento em Corte e Costura, NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis, Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Intermediário, Informática Básica, CorelDRAW e Photoshop, Corte de Cabelo e Escova, Depilação e Assistente Administrativo.

As oportunidades para Itabaiana são de Aperfeiçoamento em Corte e Costura, Design de Sobrancelhas e Informática Básica. Em Lagarto, os cursos são: Informática Básica, Assistente Administrativo, Básico de Depilação, Manicure e Pedicure, Excel Avançado, Fotografia Comercial com Celular, dentre outros.

Já em Tobias Barreto, os interessados poderão se qualificar em Aperfeiçoamento em Corte e Costura, Design de Sobrancelhas, Informática Básica, Vendedor no Comércio, Corte de Cabelo e Escova, E-Commerce, entre outros.