Em solenidade realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, apresentou o projeto da Escola Modelo de Lagarto, que será construída na Praça do Forródromo, no centro da cidade, e atenderá a 300 alunos por turno.

A obra custará R$ 4,3 milhões, os quais foram viabilizados pelo deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), através de uma emenda parlamentar. Além disso, a escola levará o nome do saudoso ex-prefeito de Lagarto e ex-deputado estadual Rosendo Ribeiro Filho (Ribeirinho).

Projeto da Escola Modelo de Lagarto 1 de 21

“O edifício terá uma área total de 2.806,33m² e previsão de área construída de 1.444,79m ². Possuirá 5 pavimentos, distribuídos em Térreo, Pavimento 1, Pavimento 2, Pavimento 3, Pavimento 4. Com quadra coberta com palco e arquibancadas, cantina, e parque infantil”, detalhou a Prefeitura de Lagarto.

Diante disso, a prefeita Hilda Ribeiro esboçou sua emoção com a obra. “Não havia destino ou solução melhor para a Praça do Forródromo, que essa histórica transformação. Exalto que a nossa Escola Modelo é mais um dos grandes presentes do deputado federal Gustinho Ribeiro para nossa cidade. Obrigado Gustinho! Esta sua emenda, além de se transformar em mais um marco na educação do município, devolverá a vida àquela região no centro comercial do município”, discursou a prefeita.

Já o deputado Gustinho Ribeiro afirmou que a escola ofertará uma educação pública de qualidade para os lagartenses. “Através da Educação, vamos transformar a vida e o futuro dos lagartenses. Por isso, vamos construir uma escola referência para nossos jovens”, destacou o parlamentar.