Com o tema “Escola Mais Segura: Um cuida do outro”, o primeiro concurso Audiovisual e Literário da Rede Pública Estadual está com inscrições abertas até o dia 19 de julho. Os alunos poderão submeter seus projetos por meio do endereço eletrônico: bit.ly/concursoaudiolit.

O concurso tem como objetivo identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual, literária e artística dos estudantes matriculados na rede pública estadual, bem como promover reflexões e difundir os protocolos voltados à prevenção e combate à covid-19. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT/SE) e do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

O concurso está dividido em duas categorias: Literário e Audiovisual. Poderão se inscrever os estudantes do Ensino Fundamental, 8º e 9º anos (EJA e convencional) e Ensino Médio (Integral, EJA, Pré-Universitário e convencional) com os respectivos professores orientadores, matriculados e pertencentes às escolas integrantes da rede pública estadual de Sergipe, devendo todos os membros do trabalho inscrito ter vínculo ativo na mesma escola. Cada estudante, acompanhado de professor orientador, poderá participar com apenas um vídeo ou uma redação.

O Comitê Técnico-Científico do Governo de Sergipe liberou o retorno das aulas presenciais em todas as suas modalidades e cursos da rede pública estadual a partir do dia 17 de agosto. Para nortear as produções literárias e audiovisuais, a Seduc disponibiliza no Portal Estude em Casa todos os documentos que orientam sobre os protocolos de biossegurança nas escolas. Dentre o material, os candidatos ao concurso poderão utilizar as diretrizes para o retorno, recomendações, material de apoio, recomendações para merendeiras e merendeiros, orientações de vigilância epidemiológica em ambiente escolar, Guia Orientador, Guia para a família, entre outros.

O vídeo deverá ser produzido com celular, notebook, câmera fotográfica, tablet etc. e ter, no máximo, cinco minutos, considerando as seguintes competências: proposta de criação do vídeo, além da aplicação de diversos conceitos das áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema; seleção e organização das ideias para construção do vídeo; conhecimento do conteúdo proposto; criatividade; e apresentação de propostas.

Já o texto deverá ser escrito a mão, em letra legível, de acordo com folha padrão contida no Anexo I do edital e ter uma quantidade mínima de 20 linhas e máximo de 30. Esta redação deve respeitar as seguintes competências: linguagem-padrão da Língua Portuguesa; compreensão da proposta cobrada na redação, além da aplicação de diversos conceitos das áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema; seleção e organização de informações e fatos na defesa do ponto de vista da redação; domínio da defesa argumentativa; e apresentação de propostas.

A premiação dos participantes será de responsabilidade da Seduc, por meio do Dase, conforme prêmios destinados a partir do Termo de Cooperação firmado entre o MPSE e MPT/SE, com a Seduc, na condição de instituições apoiadoras do concurso “Escola Mais Segura: Um cuida do outro”. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com os seguintes itens: para os estudantes um smartphone Samsung Galaxy A01 core DT. Já os professores serão agraciados com um HD Externo Adata 1TB e um KIT Ring Light de mesa, com tripé. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital: https://bit.ly/3pTmTGW