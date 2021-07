As ações ocorreram durante uma operação que tenta cumprir 28 mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Malhada dos Bois, Propriá e Nossa Senhora do Socorro.

Foram apreendidos sete tabletes de cocaína, maconha, uma prensa, munições, balanças de precisão e seis armas de fogo, incluindo revólveres, pistolas e espingarda.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, os integrantes comandavam o tráfico de drogas em várias cidades e tinham o domínio por completo na cidade da Barra dos Coqueiros. O grupo aterrorizava a população através do medo, por homicídio com uso de arma de fogo.