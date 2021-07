Na noite da última sexta-feira, 16, um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um carro. O caso ocorreu próximo de uma região conhecida como Cafuz, no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto.

De acordo com as imagens recebidas pelo Portal Lagartense, o impacto foi tamanho que parte do pé direito do motociclista acabou sendo resgatado pelo Samu com fratura exposta na perna.