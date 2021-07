A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Administração, comunica aos aprovados e nomeados no Concurso Público o cronograma de posse, que acontece nos dias 23, 27, 28 e 29 de julho, às 9h. Os candidatos nomeados devem comparecer ao Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à Rua M, nº 02, Prisco Viana, Barra dos Coqueiros/SE, próximo à Praça de Eventos do Conjunto Prisco Viana, na data e horário previsto no cronograma.

São 81 nomeados nas seguintes áreas: agente comunitário de saúde, agente de endemias, assistente social, condutor de ambulância, técnico de enfermagem urgência, técnico de enfermagem, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo engenheiro civil, arquiteto e enfermeiro.

É preciso que os candidatos estejam munidos de documento com foto. E mais, caso tenha cúmulo de cargo incompatível, deve realizar a opção ou apresentar documento comprobatório da exoneração do cargo.