O Flamengo visita o Bahia, neste domingo (18) a partir das 18h15 (horário de Brasília) no estádio de Pituaçu, em Salvador, em busca de uma vitória que lhe permita se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para o Tricolor de Aço um triunfo em casa seria importante, ainda mais após o revés diante do São Paulo, por 1 a 0, na última rodada.

Retorno de Diego

Para o seu primeiro jogo do Brasileiro comandando o Flamengo, o técnico Renato Gaúcho tem uma ótima notícia, o retorno do meia Diego Ribas, recuperado de lesões na coxa e no tornozelo esquerdos. Outra volta, mas esta já esperada, é a de Willian Arão, que não enfrentou o Defensa y Justicia (Argentina) pela Libertadores na última quarta-feira (14) por estar suspenso.

Quem não deve entrar em campo em Salvador é o atacante Bruno Henrique, que se recupera de um problema muscular na coxa, e o zagueiro Rodrigo Caio, que teve uma lesão na panturrilha. A tendência é que os dois sejam poupados para uma possível escalação no jogo de volta contra o Defensa, na próxima quarta-feira (21).

Com os possíveis retornos de Diego Ribas e de Willian Arão, o time da Gávea deve entrar em campo com a seguinte formação: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Diego (Gomes), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.

Tricolor desfalcado

Assim como o Flamengo, o Tricolor de aço também chega com desfalques ao confronto. O técnico Dado Cavalcanti perdeu dois titulares por suspensão, Nino e Daniel, e dois por transferência, Juninho e Thaciano. Na última sexta-feira (16) o Bahia anunciou a chegada do argentino Lucas Mugni, mas ele ainda não deve ser aproveitado diante do Rubro-Negro.

Com isso, o Bahia deve entrar em campo com a seguinte escalação: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Galdezani e Rodriguinho; Maycon Douglas, Rossi e Gilberto.