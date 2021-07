Os sete núcleos a serem criados, conduzidos por senadores do grupo majoritário da CPI, vão avaliar documentos referentes aos seguintes assuntos:

Hospitais federais – A CPI vê conexão entre denúncias sobre compra de vacinas e desvios de verba pública em hospitais no Rio

Precisa Medicamentos – A empresa firmou um contrato com o governo para fornecimento da vacina indiana Covaxin. O contrato é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal de Contas da União e foi suspenso pelo governo após denúncia de irregularidades.

Empresas intermediárias – A CPI quer aprofundar a análise sobr o papel de empresas que negociaram com o governo como intermediárias na venda de vacinas. Durante as investigações, a CPI apurou pelo menos três casos — Precisa (vacina Covaxin), Davati (vacinas da AstraZenica) e World Brands (CoronaVac).

VTCLog – Ministério da Saúde aceitou pagar aceitou pagar 18 vezes o valor recomendado pelos técnicos da pasta pelo serviço de receber e organizar medicamentos.

Instituto Força Brasil – Instituto Força Brasil – que agendou uma reunião no Ministério da Saúde para a Davati negociar a venda de vacinas – divulgava fake news contra a cúpula da CPI da Covid, segundo seu vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Cloroquina – Governo difundiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid, como a cloroquina e a hidroxicloroquina.

Negacionismo – Difusão pelo presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo de posições anticientíficas e informações falsas sobre a pandemia de Covid.

Notas falsas

Nesta sexta-feira (16), o jornal “Folha de S.Paulo” publicou um vídeo que mostra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello com representantes da empresa World Brands, no dia 11 de março.

O dono da empresa, que negociou com o Ministério da Saúde doses da CoronaVac pelo triplo do preço cobrado pelo Instituto Butantan, foi condenado na Justiça por emitir notas falsas para burlar a fiscalização de produtos.

A informação foi publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e confirmada pela TV Globo.

A empresa World Brands Distribuição tem sede em Itajaí (SC) e está em nome de Jaime José Tomaselli. Em maio de 2014, a Justiça Federal condenou Tomaselli por participar de fraudes em importação de produtos.

Segundo a decisão do juiz Marcelo Micheloti, notas fiscais de importação de carrinhos de controle remoto, embalagens em cartela de papel com plástico e lâmpadas fluorescentes eram falsamente emitidas em nome de uma das empresas de Jaime, a Marfim.

A pena de um ano e seis meses de prisão foi convertida em multas e prestação de serviços comunitários. A condenação não impede que ele atue em comércio exterior.

O vídeo de Pazuello, ao lado de empresários, contraria uma declaração dele na CPI da Covid no dia 19 de maio. À comissão, o general afirmou: “Eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo. Não é o ministro. Ministro jamais deve receber uma empresa.”

Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, a World Brands ofereceu 30 milhões de doses da vacina CoronaVac por US$ 28 a dose. A negociação com a World Brands ocorreu mesmo após o governo fechar contrato com o Butantan, no começo deste ano, para comprar 100 milhões de doses da CoronaVac por US$ 10 a dose.

Mesmo sem que a negociação com a World Brands tenha prosperado, a presença de Pazuello em uma reunião com intermediários para comprar doses da CoronaVac causou estranheza, em razão do histórico das negociações e pelo fato de que já havia um representante oficial da CoronaVac no Brasil, o laboratório Butantan.