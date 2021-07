Dando continuidade as ações alusivas aos 15 anos do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto, os agentes que integram o órgão efetuaram a doação de cestas básicas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.

Agentes entregara as cestas na sede da Apae 1 de 3

Impactada pela pandemia de coronavírus (Covid-19), por meio de suas redes sociais, a Apae de Lagarto externou sua gratidão ao atos dos agentes de trânsito, tanto que classificou a iniciativa como um ato de amor e solidariedade. “Doar é um ato de amor, doe você também!”, convidou a instituição.

Cabe destacar que a iniciativa dos agentes da DTTU foi realizada uma semana depois de terem distribuído cestas básicas junto a algumas famílias carentes que residem nas 11Casas, uma das regiões mais vulneráveis de Lagarto.

De acordo com o Diretor da DTTU, Ricleverton Fonseca, a ideia é distribuir, ao longo deste mês, 145 cestas básicas. Até lá, doações serão realizadas para famílias carentes que residem no bairro Ademar de Carvalho e nos povoados Pururuca, Morcego e Itaperinha. Todos os donativos foram arrecadados pelos agentes junto a colegas de farda de outros municípios, bem como com setores do comércio local.