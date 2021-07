O aplicativo Quero Delivery, desenvolvido por estudantes do campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS), o título de melhor aplicativo de delivery do país, na edição de 2021 do Prêmio Ibest, considerado o maior prêmio da internet no Brasil.

Na categoria delivery, o aplicativo lagartense está disputando o título contra as seguintes apps: Alqfome, Uber Eats Brasil, Delivery Much Brasil, 99 Food, James Delivery, Rappl Brasil, IFood Brasil, Zé Delivery e Lalamove.

Nesta etapa da competição, o app lagartense – que é o único do nordeste na competição – disputa uma vaga entre os três melhores aplicativos no Brasil. Para selecioná-los, o Prêmio Ibest abriu uma votação virtual que pode ser acessada clicando aqui. Os vencedores serão anunciados em novembro.

O prêmio

Há décadas, o Prêmio iBest já era o maior prêmio da internet no Brasil. De 1996 a 2008 foi a bússola para o reconhecimento das melhores iniciativas pioneiras na internet, e com milhões de votantes, foi considerado, então, a maior premiação do gênero em todo o mundo e impulsionou os primeiros empreendimentos da web nacional, revelando as empresas que se tornaram líderes na década inicial da internet no país. Tendo como base esta bem-sucedida iniciativa do passado, foi relançado para apontar os melhores do universo digital, considerando a presença unificada nas diversas plataformas que o compõem em especial: sites, apps e redes sociais como Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitcher e Twitter.

O Prêmio iBest dá oportunidade para que todos possam interagir, votar e opinar, de forma colaborativa e nas principais redes. E inova no processo de identificação dos melhores do Brasil, ao identificar as dez maiores iniciativas digitais brasileiras em diversas categoria – os iBest Top10 – utilizando para tal, o algoritmo iGency, desenvolvido para mensurar a importância destas iniciativas dentro de todo o universo digital, levando-se em consideração métricas e avaliações técnicas como alcance, relevância e engajamento dos sites, apps e redes sociais de cada iniciativa.