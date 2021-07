Por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, a Administração Municipal está revitalizando a estrada principal do povoado Rio da Vaca, na região da Colônia Treze.

“Foi um pedido dos moradores do povoado, e dos que trafegam por lá diariamente, que por conta das últimas chuvas, tem ocasionado transtornos em diversos pontos dessa estrada, com lama e pedras soltas. Por isso temos a satisfação em dizer que o trabalho está sendo feito com o auxílio de uma patrol, e dentro de alguns dias, essa estrada vai estar oferecendo melhores condições de tráfego de veículos novamente” comentou o secretário de Obras Igor Almeida.