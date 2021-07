A Universidade Federal de Sergipe (UFS) lançou o edital de processo seletivo simplificado para credenciamento de professores aptos a exercer a função de tutores presenciais nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O total de vagas será definido pela coordenação da UAB em Sergipe a cada semestre letivo, de acordo com a quantidade de cotas de bolsas liberadas e com base no total de alunos matriculados no Programa UAB/UFS.

A cada período letivo poderão ser preenchidas até três vagas de tutores, sendo uma por turno, nestes polos: Arauá, Brejo Grande, Carira, Colônia Treze, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, São Domingos e São Cristóvão.

Para se candidatar, o interessado deve se inscrever entre os dias 9 e 15 de agosto de 2021. Para efetuar a inscrição, será necessário enviar toda a documentação prevista no item 4.1 do edital em formado PDF, documento único, para o e-mail selecao.cesad2021@gmail.com. E a seleção ocorrerá em duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório, será a de homologação das inscrições, cujo resultado será divulgado em 23 de agosto; já a segunda etapa será classificatória, em que será realizada a análise do Currículo Lattes dos candidatos, com pontuação baseada no quadro de pontos do Anexo II do edital, e o resultado desta sairá em 3 de setembro.

Assim, o resultado final será publicado em 9 de setembro, sendo que os candidatos às vagas disponíveis para Tutoria Presencial serão classificados de acordo com a maior pontuação obtida, considerada a soma dos pontos resultante da análise do Currículo Lattes. Serão credenciados todos os candidatos classificados e serão desclassificados os candidatos com pontuação zerada após análise curricular. Por fim, o curso de tutoria e a entrega da documentação dos convocados será em 10 de setembro.