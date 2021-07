Policiais Civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto efetuaram, na última segunda-feira, 19, a prisão de José Viana dos Santos, conhecido como “Ureia”, pelo crime tráfico de drogas. A ação criminosa acontecia em uma feira livre situada no referido município. A divulgação do caso ocorreu nesta quarta-feira, 21.

Segundo o relato policial, a ação foi desencadeada após os policiais receberem informações, via disque-denúncia (181), indicando que indivíduos estariam fazendo a comercialização de entorpecentes no local denominado Curral do Gado, uma feira de bovinos que acontece comumente na cidade.

Após algumas horas de vigilância, as equipes flagraram o momento em que “Ureia” comercializava drogas de forma rápida, entregando pinos de cocaína a usuários. “Ao ser abordado, ele confessou o delito, entregando 16 pinos de cocaína. Na ocasião, também foi identificado um usuário, surpreendido logo após ter adquirido um pino do investigado, que foi preso e autuado em flagrante delito na Delegacia Regional de Tobias Barreto”, relatou a SSP/SE.

As diligências prosseguem para esclarecer a origem da droga.