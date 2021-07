O Instituto CTAS – Capacitação e Consultoria –, registrado com o CNPJ 34.686.514/0001-64, divulga nesta quarta-feira, 21, resultado de pesquisa realizada na cidade de Lagarto entre os dias 6, 7 e 8 de julho deste ano. O instituto questionou sobre como as pessoas avaliam a atual gestão da Prefeitura e o trabalho da prefeita Hilda Ribeiro.

Os números apontam que mais de 70% das pessoas pesquisadas aprovam o trabalho da Prefeitura de Lagarto. Além disso, também foi questionado como os lagartenses avaliavam o trabalho desenvolvido por Hilda Ribeiro. Neste quesito, mais de 75% afirmaram que aprovam o comando da gestão por parte da prefeita.

“Após ouvir a população lagartense durante três dias nas mais diversas localidades, apresentamos estes números que foram divulgados hoje sobre a avaliação da atual gestão e do trabalho da prefeita, que refletem o atual momento e sentimento dos munícipes com o trabalho desenvolvido”, afirmou a Direção do Instituto CTAS.