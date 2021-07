A partir desta quinta-feira, 22, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início a vacinação dos cidadãos maiores de 31 anos contra o novo coronavírus (covid-19).

Os imunizantes serão aplicados nos seguintes pontos: Centro de Vacinação (das 08h às 21h), Escola Municipal Frei Cristóvão (das 09h às 16h), e nas Unidades Básicas de Saúde do Campo da Vila, Conjunto Albano Franco, Cidade Nova e dos povoados Brasília, Jenipapo e Colônia Treze. Nos dois primeiros pontos citados, haverá uma pausa das 12h às 13h para o almoço.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Lagarto informou que para ser vacinado, o cidadão deve apresentar a versão original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto. Certidão de casamento e contrato de aluguel no nome da pessoa também servem como meios para comprovar a residência no município.