Na tarde da última quarta-feira, 21, policiais civis da Delegacia de Simão Dias cumpriram um mandado de busca e apreensão numa residência do conjunto Rivalda Silva Matos, no mesmo munícipio. Na ocasião, Israel Santana de Jesus foi preso em flagrante por tráfico de drogas, portando meio tablete de maconha e uma balança de precisão.

De acordo com investigações, Israel praticava o comércio de substâncias entorpecentes no entorno do conjunto Rivalda Silva Matos desde o início deste ano. Ele confessou o crime e assumiu a propriedade das drogas, afirmando ainda que adquiria o material na capital sergipana.

A Polícia Civil reitera que a população pode contribuir com a localização de outros suspeitos de crimes e elucidação de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.