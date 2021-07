A Polícia Civil apreendeu um adolescente por ato infracional semelhante ao roubo de uma mercearia na manhã da última terça-feira, 20, no município de Simão Dias. O jovem foi apreendido instantes após o ato, que foi cometido no Conjunto Pedro Valadares.

A polícia foi acionada após a ação do rapaz e, de imediato, foi até a região, onde apreendeu o menor, que confessou o ato e assumiu ter agido sozinho. O adolescente afirmou ainda que utilizou um simulacro para ameaçar as pessoas que estavam no ambiente e pegar os valores.