Na manhã desta quinta-feira, 22, mais um incêndio foi registrado no abandonado prédio do antigo Grupo Escolar Silvio Romero, localizado no centro da cidade de Lagarto. No momento do ocorrido, o prédio estava vazio.

Segundo informações, o fogo iniciou por volta das 07h e acabou sendo notado pelos agentes de trânsito do município por volta das 10h. A partir dai, eles acionaram o Corpo de Bombeiros que esteve no local e em minutos controlou o fogo.

Ao Portal Lagartense, o Subtenente Clebson, do Corpo de Bombeiros, informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida, mas que a suspeita é que tenha sido provocada por usuários de drogas que frequentam o local.

Ele também destacou que o fogo se alastrou pelas paredes e que parte do telhado desabou, além de ter comprometido o piso. Por isso, a ala esquerda do prédio acabou sendo completamente interditada.

Abandonado pelo poder público, o prédio carece de uma reforma por representar parte significativa da história de Lagarto. O assunto já foi amplamente debatido no seio da população lagartense e após o governo do Estado perder recursos para a empreitada por falta de projeto, o deputado federal Fábio Reis anunciou mais uma emenda para a obra que ainda não saiu do papel.