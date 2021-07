As Polícias Civil e Militar deflagraram ontem, 22, no município de Poço Verde, a operação Poço Limpo e dissolveram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídio, furtos e roubos na região. Durante a ação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e três de prisão e realizadas quatro detenções em flagrante.

Na operação, deflagrada após três meses de investigações, as equipes policiais apreenderam ainda cinco armas de fogo, especificamente uma espingarda caseira de calibre 12 e quatro revólveres, munições intactas e cartuchos. Foram encontrados também mais de três quilos em tabletes de entorpecentes semelhantes à maconha, 75 buchas da mesmas substância, 46 eppendorfs com um produto semelhante à cocaína e duas pedras de substância análoga à maconha. Além disso, na casa de um dos suspeitos, foi encontrada uma motocicleta roubada.

Assim, foram detidos em flagrante Danilo Oliveira de Jesus, José Nilde Noberto dos Santos, Ginaldo Santos Santana e Sebastião Gonçalves de Souza. Na ação, os policiais encontraram resistência por parte da organização e, após confronto, dois dos suspeitos acabaram indo a óbito. A polícia os identificou como João Paulo Barbosa de Jesus, popularmente conhecido como “JP”, e Wemerson Rodrigues de Souza, o “Gordo”.

O delegado responsável pela operação, Weliton Júnior, atribuiu o sucesso da operação aos trabalhos conjuntos entre as Polícias Civil e Militar, mencionando o apoio da equipe comandada pelo delegado Regional de Tobias Barreto, Francisco Gerlândio, e outras organizações participantes na ação.