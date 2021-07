Na manhã da última quinta-feira, 22, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, esteve no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), para conhecer as instalações do Centro de Hemodiálise, que foi instalado para atender a 240 pacientes por mês.

Segundo o HNSC, o Centro de Hemodiálise está aguardando sua habilitação junto ao Ministério da Saúde. O espaço foi equipado graças a uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB-SE).

A secretária Mércia Feitosa ainda observou as reformas estruturais que estão sendo realizadas na unidade hospitalar, bem como a construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ainda na visita foi discutido o processo de retomada das cirurgias eletivas e a manutenção da estrutura das alas Covid-19 diante do cenário de novas variantes do vírus”, destacou o HNSC.

Registros da visita da secretária 1 de 6

Recepcionaram a gestora estadual: o diretor-presidente da Associação Hospitalar de Sergipe, mantenedora do HNSC, André Andrade; e o diretor-operacional, Jardel Vasconcelos.