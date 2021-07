O concurso para o provimento de cargos na Prefeitura de Riachão do Dantas disponibilizará 102 vagas. O dado foi divulgado recentemente, no Diário Oficial do Município, em um edital para a contratação da banca examinadora do certame.

De acordo com o documento, serão 39 vagas para os cargos de nível fundamental, 16 para o nível médio, 14 para o nível técnico e 33 para o nível superior. Já a taxa de inscrição custará de R$ 50,00 a R$ 120,00, a depender do cargo escolhido pelo candidato.

Os salários partem dos R$ 1.100,00 até R$ 10.500,00. Lembrando que, conforme o apurado pela reportagem do Portal Lagartense, a previsão oficial da Prefeitura de Riachão do Dantas é realizar o concurso no primeiro semestre de 2022.