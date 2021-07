A pouco mais de um ano das eleições gerais de 2022, o quadro político vai se desenhando na cidade de Lagarto. Por aqui, os blocos políticos pelos Ribeiro, Reis e pelo ex-prefeito Valmir Monteiro manterão posições diferentes em relação à disputa pelo comando Governo do Estado.

Segundo o colunista político Diógenes Braynner, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade), líder do Bole-Bole, buscará a sua reeleição para a Câmara Federal e tentará eleger a sua mãe, Áurea Ribeiro, para o cargo de deputada estadual. Contudo, ainda não está definido o apoio do seu grupo na disputa pelo Governo do Estado.

O Grupo Saramandaia, liderado pela Família Reis, buscará a reeleição do deputado federal Fábio Reis (MDB), podendo ter Goretti ou Sérgio Reis como candidatos a deputado estadual.

Na disputa pelo Governo do Sergipe, os Reis votarão no nome indicado pelo governador Belivaldo Chagas, mas já manifestaram apoio a pré-candidatura do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Inclusive, nesta semana, Fábio Reis esteve com o mesmo em Brasília-DF, quando falaram sobre a política estadual.

Já o grupo liderado pelo ex-prefeito Valmir Monteiro (PSC) trabalhará para reeleger o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), que já iniciou suas andanças pelo interior do estado. O grupo também manterá sua aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) e apoiará o senador Rogério Carvalho para governador.

Por outro lado, a quarta via, liderada pelo empresário Nininho da Bolo Bom, está sem definição. Uma vez que o empresário está sem partido e “namorando” com algumas siglas. Recentemente, ele foi convidado para ingressar no Democratas, Podemos e Avante. Após a escolha da legenda, as alianças para 2022 serão anunciadas.

O Cidadania, presidido em Lagarto pelo advogado Itamar Santana, apoiará uma candidatura própria do partido ao Governo do Estado, que tende a ser o senador Alessandro Vieira. O Diretório Municipal ainda lançará uma chapinha para disputar mandatos de deputado estadual e federal, com a expectativa de eleger pelo menos um correligionário.