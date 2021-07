Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto efetuaram, na noite da última quinta-feira, 22, a prisão de João Paulo Oliveira Santos, suspeito de comercializar entorpecentes em sua própria residência, localizada no município de Tobias Barreto, região Centro-Sul do Estado.

Segundo relato policial, as investigações se iniciaram após uma denúncia anônima relatando que o indivíduo estaria traficando drogas em sua própria casa. Chegando no local, os policiais confirmaram a informação, surpreendendo João Paulo no exato momento em que vendia uma porção de maconha a usuários.Estes foram ouvidos e confirmaram ser tratar de um ponto de venda habitual de entorpecente.

Na ação, foram apreendidas 23 trouxinhas de maconha prontas para venda, além de uma porção maior da mesma droga. Diante do fato, ele foi encaminhado para a delegacia, para adoção das devidas providências. Agora as investigações seguem para identificar a origem do material ilícito.