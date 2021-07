O incêndio que novamente atingiu o abandonado prédio do antigo Grupo Escolar Sílvio Romero, na manhã da última quinta-feira, 22, reascendeu o debate em torno do descaso com que as autoridades têm tratado o espaço, que representa parte significativa da história do município. Por isso, muitos cidadãos utilizaram as redes sociais, para cobrar providências quanto a restauração do prédio.

O professor e historiador Dr. Claudefranklin Monteiro publicou um vídeo, para compartilhar o sentimento de indignação que sentiu ao saber do novo incêndio. “Há mais de cinco anos que nós esperamos do Governo do Estado uma atitude concreta de reforma, restauro e uso social deste local. […] Particularmente, estamos cansados de promessas vazias e de poses para fotos. É preciso uma atuação concreta e urgente antes que esse bem se acabe”, disse.

Na mesma publicação, muitos foram os cidadãos compactuaram com as palavras de Claudefranklin, dentre os quais estava o advogado Evânio Moura que culpou a classe política pela omissão.

“Lamentável que um prédio histórico, com arquitetura belíssima dos anos 20 do século passado, esteja se deteriorando e praticamente caindo aos pedaços. Vergonha para a classe política da cidade. Todos são culpados dessa omissão. A cidade tem deputados federais, estadual, prefeita e ninguém se movimenta. Enquanto o povo não entender o verdadeiro conceito de cidadania, veremos cenas como essa se perpetuarem”, publicou o advogado.

Além deles, a página Lagarto que tem e que já teve, criada para valorizar a história do município, fez uma publicação com a seguinte pergunta: “Até quando?”. E em coro as cobranças, o cartunista lagartense Bonifácio publicou uma charge em alusão ao incêndio.

Governo em silêncio

Desde o ocorrido, o Governo de Sergipe – responsável pelo prédio – manteve o silêncio. Contudo, a reportagem do Portal Lagartense procurou saber junto à Superintendência de Comunicação do Governo do Estado quais providências seriam tomadas sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.

Por outro lado, cabe destacar que o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB-SE) anunciou, abril deste ano, que destinou uma nova emenda de R$ 1 milhão para a reforma do prédio. Na oportunidade, ele assegurou que o recurso não seria perdido novamente, mas observou que o início das obras demoraria mais de um ano devido a questões burocráticas.

