A Prefeitura de Simão Dias antecipou para esta sexta-feira, 23, o pagamento dos salários do mês de julho dos servidores municipais efetivos, comissionados e contratados.

“Os salários foram creditados no dia 23 do mês trabalhado, algo jamais visto no município nos últimos oito anos”, destacou a gestão Nossa Força, Nossa Gente.

Também nesta sexta-feira, a Prefeitura de Simão Dias realizou o pagamento do sexto ferial dos professores da Rede Municipal.

“É bom frisar que pagar dentro do mês trabalhado é consequência do planejamento traçado pela atual administração no zelo com o dinheiro público e o respeito ao cidadão prestador de serviço em Simão Dias”, comentou a gestão simão-diense.