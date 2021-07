Na última sexta-feira, 23, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, assinou três ordens de serviço para a reforma dos trechos que ligam Lagarto a Campo do Brito, Campo do Brito a Macambira, e Campo do Brito a Itabaiana. O investimento total é de cerca de R$ 25 milhões.

Para as obras da rodovia SE-255, a reestruturação abrangerá aproximadamente 9,3 quilômetros, que vão do entroncamento da SE-170 (Campo do Brito) à sede municipal de Macambira, com investimentos no valor de R$ 4.953.618,80. No que diz respeito à obra da rodovia SE-170, no trecho entre Campo do Brito e Lagarto, a extensão total do serviço será de 28,16 quilômetros, com investimento de R$ 15.136.042,94. Já no trecho que liga os municípios de Campo do Brito e Itabaiana, o serviço de reestruturação terá investimento de R$ 4.922.436,16 e a extensão de aproximadamente 8,7 quilômetros.

“As rodovias possuem largura de 8 metros e as obras irão contemplar serviços de reciclagem com adição de brita; imprimação; pintura de ligação; implantação de camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora, assim como de sinalização horizontal e vertical com pintura termoplástica de faixas e zebrados, placas de sinalização vertical e tachas refletivas. Além disso, será realizada a drenagem completa e executada a base e sub-base de trechos específicos”, detalhou o Governo de Sergipe.

Trecho Lagarto / Riachão quase concluído

Segundo o Governo do Estado, no trecho da Rodovia SE-170, entre Lagarto e Riachão do Dantas, a recuperação dos 19 km está com 96% dos serviços executados. Com investimentos de quase R$ 20 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, a recuperação da SE-170, no trecho entre Riachão do Dantas e Tobias Barreto, está com 99% dos serviços executados.

“Em junho, foram autorizados os serviços de duplicação da entrada da cidade de Lagarto pela Rodovia Lourival Baptista, no Centro Sul Sergipano. São 2,02 km de rodovia, compreendendo o trecho do entroncamento da SE-170, que liga os municípios de Lagarto a São Domingos, e o entroncamento da mesma Rodovia (SE-170), ligando os municípios de Lagarto a Riachão do Dantas”, destacou o Estado.