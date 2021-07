“Heróis que salvam vidas!”. A Afirmação, dirigida aos profissionais que atuam na Unidade de Doenças Respiratórias (Ala Covid) do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foi feita por familiares da Dona Josefa Edneuza, paciente que conseguiu vencer a infecção e todos os desafios assistenciais e terapêuticos enfrentados ao longo de 55 dias de internamento na unidade hospitalar.

Dona Edneuza, 53, de Boquim, passou por duas intubações e hemodiálise ao longo do seu processo de atendimento e tratamento no HUL, tendo a graça da alta hospitalar sendo comemorada por familiares e pelos profissionais e equipes que se reversaram ao longo desse período no cuidado e acolhimento à paciente.

Após a alta, familiares de Dona Josefa Edneuza fizeram questão de comparecer ao Hospital Universitário de Lagarto para fazer um agradecimento aos profissionais de saúde. “Que vocês possam continuar agindo com amor diante dos mais necessitados e que Deus abençoe cada um e suas famílias, guiando a mão de vocês para que possamos continuar tendo profissionais tão dedicados. Heróis que salvam vidas!”, destacaram, em mensagem de texto entregue aos colaboradores.

Reconhecimento

“Agradeço profundamente a cada um que esteve presente, vocês foram anjos. Sempre levarei na memória e coração cada rosto, cada gesto, cada cuidado de vocês. Muito obrigada!”, ressaltou Priscila, filha da paciente, ao se dirigir aos profissionais de saúde do hospital. “Nesses 55 dias de internamento senti um misto de sensações, mas ao ver como ela estava sendo tratada pelos profissionais do Hospital Universitário, em especial pela equipe da UDR, meu coração começou a ficar de certa forma em paz, pois sabia que ela estava sendo cuidada por grandes profissionais”, disse.

Em sua fala, Priscila fez questão de se dirigir às profissionais Danielle Alves, psicóloga e Mikaelly Marinho, técnica de enfermagem, que atuam na Unidade de Doenças Respiratórias (UDR) do hospital. “Dentro dessa trajetória, surgiu pessoas às quais terei sempre gratidão, respeito e admiração por agora marcaram a vida da minha família”, considerou.

“A Danielle, por sempre deixar um elo entre minha mãe e minha família no processo de tratamento; e pela forma humana de nos proporcionar calma e fazer entender cada passo, mesmo que lento, como sendo um processo de vitória”, observou. “E a Mika, pelo cuidado e atenção para com minha mãe; quando fazíamos a homenagem aos profissionais do hospital, ouvi o relato dela de que cuidou da minha mãe como se fosse uma familiar dela; isso me fez entender o porquê de minha mãe sempre destacar o quanto ela foi incrível e fundamental no seu tratamento”, destacou a familiar.

Trajetória de superação

“A trajetória de dona Josefa representa superação e vontade de viver”, pontuou Danielle Alves, psicóloga de referência da UDR. “Foi uma paciente que apresentou múltiplas e complexas necessidades, tanto físicas como cognitivas e psicológicas. Recursos como visitas virtuais e a conduta humanizada de toda a equipe foram essenciais para a manutenção da vida dela com qualidade, mesmo na UTI”, enfatizou.

“Dona Josefa foi uma verdadeira guerreira, me aproximava do leito, falava no ouvido, tô aqui com a senhora. Eu sempre digo que Deus coloca anjos nas nossas vidas. Ela também foi um anjo na minha”, destacou a profissional de enfermagem Mikaelly Marinho. “Deus sempre esteve ao lado dessa guerreira; estou imensamente feliz por sua vitória e que Deus continue abençoando tanto ela como toda sua família; estou muito grata por todo reconhecimento. Gratidão é a palavra”, concluiu.

Durante o longo período de internação, Dona Edneuza chegou a aniversariar na unidade hospitalar, sendo alvo de comemoração prestada pelos familiares e pelos colaboradores do HUL-UFS no dia 11 de julho.