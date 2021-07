Na noite da última sexta-feira, 23, o Lagarto Futsal Clube perdeu por 6 a 2 para a Associação Esportiva Sãobrazense, em uma partida amistosa realizada no Ginásio Major Aluísio Tavares, no município alagoano de São Braz.

O destaque da partida foi para o Pedro Lucas, do Sãobrazense, que foi o autor de todos os seis gols do Sãobrazense sobre o Lagarto Futebol Clube. Toda a partida foi transmitida pelo canal da Prefeitura de São Braz no Youtube.