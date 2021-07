A partir deste sábado, 24, as lactantes que com filhos nascidos de 1 a 31 de janeiro de 2021 poderão receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em Lagarto. O novo calendário foi anunciado na noite da última sexta-feira, 23, pela prefeitura municipal.

Neste sábado, as doses estarão sendo aplicadas no Centro de Vacinação e na Unidade Básica de Saúde do povoado Colônia Treze. Já no dia 26, as doses serão aplicadas no Centro de Vacinação, e nas Unidades Básicas de Saúde do Campo da Vila, Conjunto Albano Franco, Cidade Nova e dos povoados Brasília, Jenipapo e Colônia Treze.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, para a vacinação, é necessário que as lactantes apresentem a versão original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência de Lagarto e a certidão de nascimento da criança.

Cabe destacar que os maiores de 31 anos também já podem solicitar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Lagarto. Para tal, é necessário apresentar os mesmos documentos que foram listados acima, com exceção da certidão de nascimento da criança.